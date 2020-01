Intruso irrumpe en resort de Trump en Florida y desata disparos; hay 2 detenidos

Un vehículo atravesó el retén de seguridad en Mar-a-Lago, el resort del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, el viernes y los agentes le dispararon, informaron las autoridades.

Hay dos personas detenidas, según la comisaría del condado de Palm Beach. No se informó sobre heridos. El presidente no se encontraba en el lugar, pero se aguardaba su arribo en las próximas horas.

Según la comisaría, una SUV negra perseguida por la patrulla de caminos de Florida atravesó el retén en la entrada principal del resort alrededor de las 11.40. Los agentes dispararon sus armas y la SUV partió velozmente, perseguida por la patrulla y un helicóptero de la policía local.

La comisaría informó que los agentes hallaron la SUV y arrestaron a dos personas. No se suministraron más detalles sobre el incidente ni sobre los detenidos.

