¡Insólito! Le crece a hombre un cuerno de 10 centímetros

A un hombre llamado Shyam Lal Yadav, de 74 años de edad, le ocurrió algo insólito, pues al golpearse la cabeza, le comenzó a crecer un cuerno que ha alcanzado los 10 centímetros de altura.

Shyam, originario de la India, dijo que desde 2014 comenzó a sentir un bulto sobre su cabeza que no le causaba ninguna molestia, pero lo difícil, fue que no el paso del tiempo ya no pudo ocultarlo.

Cada día el bulto se endurecía, por lo que pidió ayuda de un especialista, quien le dijo que tiene el cuerno sebáceo o como también se le conoce el "Cuerno del Diablo", el cual está hecho de queratina que se encuentra en las uñas de los pies y cabello humano.

Aunque todavía se desconoce la causa del crecimiento de estos cuernos, se cree que la exposición a la radiación o la luz solar pueden desencadenar el tumor.

"En términos médicos, este tipo de crecimiento raro se llama cuerno sebáceo (cuerno del diablo). Como la protuberancia está compuesta de queratina, generalmente se puede quitar con una cuchilla estéril", explicó un especialista.

El cirujano Vishal Gajbhiye, señaló a medios locales, que el hombre le contó que "hace unos cinco años, el paciente se había lastimado la cabeza y luego comenzó a crecer un bulto".

¿Le extirparon el cuerno?

Los neurocirujanos del Hospital Bhagyoday Tirth en la ciudad de Sagar, India, extirparon el cuerno, para ello, primero realizaron una tomografía computarizada para determinar qué tratamiento sería necesario. Los cirujanos usaron una navaja de afeitar para quitar el cuerno y deberán tratar la causa raíz del crecimiento para evitar que regrese en el futuro.

Shyam pasó diez días en el hospital recuperándose de la cirugía y una biopsia lo confirmó como inofensivo.