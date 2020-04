Inquietante desaparición de insectos en el mundo "es asombrosa"

Desde abejas y otros polinizadores cruciales para el suministro mundial de alimentos, hasta mariposas que embellecen lugares, los insectos están desapareciendo a un ritmo de poco menos del 1% anual, con una gran variación entre lugares, según un estudio publicado el jueves en la revista Science.

Targeting a key enzyme in #SARSCoV2, what drives the atmospheric super-rotation on Venus, and a look at the nuance of the "insect apocalypse"—read what´s new in Science: https://t.co/BR752AZKLk pic.twitter.com/SONn5nWhbM