Inquieta asombrosa explosión en capital de Irán

TEHERÁN.- La impactante explosión de un tanque de gas industrial en las afueras de un sitio de defensa militar ha causado preocupación en los habitantes de Teherán, capital de Irán.

De acuerdo con diversos informes, el hecho ocurrió hoy por la noche en la localidad de Parchin.

Mediante redes sociales, habitantes de la entidad compartieron el momento en el que la explosión iluminó el cielo tal cual se tratase de la explosión en la Central Núclear Vladimir Ilich Lenin de Chernobil.

Fuentes cercanas indican que podría tratarse de un ataque contra una base militar o un sitio de investigaciones y que la central eléctrica en Sarkh Hasar habría sido afectada.

Hasta el momento, el evento continúa siendo investigado y al lugar de los hechos ya acudieron bomberos y ambulancias.



Massive explosion east of #Tehran in an area that looks like full of research facilities! The explosion is massive and the brightness of the aftermath indicate a major incident! pic.twitter.com/oWgvRBNQpC