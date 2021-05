Inicia FGR proceso de extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte

CDMX.- Durante la tarde del pasado domingo, la Fiscalía General de la República, dio a conocer mediante sus redes sociales que el proceso penal contra Karime 'M', continuó con el inicio del proceso de extradición.

Por el momento, la Corte de Magistrados de Westminister en Reino Unido, está a la espera de los trámites correspondientes, para fijar la fecha de la audiencia de extradición.

#FGRInforma Con respecto al procedimiento en contra de Karime “M”, la Corte de Magistrados de #Westminster en #ReinoUnido está en espera de los trámites correspondientes, para fijar la fecha de la audiencia de extradición. pic.twitter.com/2uxnDNBvBx — FGR México (@FGRMexico) April 19, 2021

Por el momento, Karime Macías se encuentra en Reino Unido y desde el comienzo de esta administración, la FGR logró gestionar que las autoridades británicas le colocaran un brazalete de geolocalización y la obligaran a reportarse a firmar de manera periódica en la corte.

Aunado a lo anterior, tiene prohibido acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas. Esto con la finalidad de que no intente escapar del país antes de que se termine el proceso legal en el que está inmiscuida.

¿De qué se le acusa?

A Karime Macías, ex esposa del actual convicto Javier Duarte, se le acusa del desvío de 112 millones de pesos del DIF de Veracruz a 6 empresas fantasmas. Por su presunta participación en dicho delito, desde 2018, se giró una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, debido a que no podía establecerse el paradero de la mujer, esta no pudo ser completada.

Pandemia retrasó el procesdo contra Karime Macías

Cabe destacar que desde el pasado mes de marzo, la Fiscalía Británica se disculpó debido a la lentitud en el caso, mismo que se ha aplazado debido a las medidas sanitarias por el Covid-19.

De hecho, las oficinas gubernamentales de Reino Unido estuvieron cerradas durante un largo tiempo.