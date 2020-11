Hombre que apuntaba con rifle a niños es baleado por la policía en Inglaterra

Leicestershire, Inglaterra.- Un hombre que apuntó con un rifle a unos niños afuera de una escuela de la aldea Leicestershire, Inglaterra, fue arrestado por la policía luego de que le dispararan con balas de goma.

La policía recibió este miércoles a las 12:04 pm (hora local) el reporte de un hombre en posesión de un arma de fuego de cañón largo en el área de Sarson Street.

Se informó que el sujeto caminaba cerca de la Academia Rawlins en Quorn y apuntaba con un arma a personas que transitaban por la zona, incluidos niños.

Officers were called at 12.04pm today to a report of a man in possession of a long-barrelled firearm in the area of Sarson Street, Quorn. The man was reported to be walking around the area and was reported to have pointed the weapon at people in the area including children. pic.twitter.com/nW2oG48Cy7 — Leicestershire Police (@leicspolice) November 11, 2020

A través de redes sociales se difundieron fotos de los hechos junto con el mensaje: "Tiempos extremadamente aterradores. Evite Quorn si es posible, la policía en la escena".

SCHOOL GUN SHOCK Man ´pointing rifle at kids´ outside school in Leicestershire village is shot by armed cops with rubber bullets ! Please can you make this trend.. if it was a POC IT WOULD BE.. wouldn´t it. Smh pic.twitter.com/t7fsgddTRE — Andrew Anthony (@Andrewanthony__) November 11, 2020

Además en Twitter y Snapchat compartieron un video que muestra al hombre apoyado contra una pared mientras sostiene el arma, en una calle de Quorn.

It´s all happening in #Quorn right now! Gunman on the loose! Shocked he´s not wearing a mask!! pic.twitter.com/ABOHi3yD7K — The SGR (@paul2stevens) November 11, 2020

En otras imágenes del video se ve a los policías armados saliendo de una patrulla con sus armas en alto.

Una persona que vive cerca de la carretera donde se vio al hombre dijo aterrorizado al medio local Leicestershire Live: "Hubo algunos gritos en la calle y miré hacia afuera.

"Había un hombre con la parte superior descubierta que llevaba lo que parecía ser un rifle, no tengo idea si era un rifle de aire comprimido o una pistola de verdad.

"Apuntaba a la gente y gritaba amenazas. En un momento el tipo apuntaba con el rifle a la tienda Co-op, pero el personal logró cerrar las puertas para proteger a los clientes".

Otro testigo dijo que vieron al hombre corriendo por la calle principal del pueblo fuera de la escuela con lo que parecía ser un arma.

El hombre, de 50 años, fue arrestado más tarde por la policía luego de que le dispararan con balas de goma.

Las autoridades informaron que el detenido había sufrido hematomas en el brazo. No se informó que haya sufrido otras lesiones en este momento.