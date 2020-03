Influencer 'llama' al 911 y hace broma sobre el coronavirus y la 'destrozan' en redes

Una modelo argentina se aprovechó del pánico que vive la gente por el coronavirus para hacer una pesada broma.

Se trata de Marian Farjat de 26 años, quien se hizo famosa en la versión del Gran Hermano, versión latinoamérica, 2015.

Farjat, utilizo su cuenta de Instagram para publicar un video en el que llamó al servicio de emergencias médicas donde fingió ser una mujer de origen chino para reportar que 'su tía' tenía los síntomas del coronavirus.

"No es para mí, vino mi tía de China y tiene tos, fiebre, se siente mareada, mucha tos...muy mal está", se escucha a la mujer decir en el video.

Finalmente, el operador telefónico le colgó a la mujer, presuntamente intuyendo que se trataba de una broma.

Los usuarios de las redes sociales criticaron a Farjat por utilizar un tema de salud como el coronavirus que se ha cobrado la vida de miles de personas.

Después de esto la modelo argentina prefirió hacer privada su cuenta de Instagram.

Marian Farjat se disculpa

La modelo argentina optó por disculparse después de causar revuelo por la presunta broma y las críticas que atrajo, pero de acuerdo a su versión, nunca hizo la llamada y el video lo hizo con la copia de la llamada telefónica de una broma que hizo en días pasados un comediante y que su video se hizo viral.

"Pido disculpas públicamente a los que se ofendieron por la joda de coronavirus, no fue más que una broma, nunca lo hice con mala intención", se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Nunca llamé a emergencias, fue una broma que nunca pensé que iba a repercutir tanto, fue una copia de uno que ya había hecho doctorpampin, un comediante, que estaba circulando y yo no sabía que era de él ni nunca lo había visto, me lo mostraron y un amigo me dijo de hacer una parodia, pero no con el fin que salgan todos los medios a matarme como si hubiera asesinado a alguien", escribió la joven.

Y continuó: "Es triste como te golpean gratuitamente y se agarran de una estupidez mía cuando hay temas muchos más importantes para hablar seguramente. mas triste sería si la conversación sería real y el médico corte la comunicación de esa manera intentando evitar ayudar al paciente con un virus tan delicado que está causando muertes en el mundo supuestamente".

Farjat, finalizó su mensaje agradeciendo a los seguidores que le enviaron 'mensajes hermosos' para apoyarla.

Con información del Clarín.