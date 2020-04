Indonesia recurre a 'fantasmas' para asustar y hacer que la gente se queden en sus casas

Java, Indonesia.- Una aldea en la isla de Java ha reclutado fantasmas voluntarios para asustar a las personas para que se queden en casa, pero para algunos, han tenido el efecto contrario.

Los líderes de Indonesia, incluido el presidente Joko Widodo (Jokowi), han tardado en reaccionar ante la pandemia de coronavirus y se han resistido a un bloqueo nacional. La capital, Yakarta, ordenó el cierre de dos semanas de oficinas y prohibió las reuniones de más de cinco personas, pero no ordenó directamente a las personas que se queden en sus casas, según informó VOA .

En cambio, ha habido campañas de información para instar a las personas a practicar el distanciamiento social y la buena higiene. Pero con la tasa más alta de muertes por coronavirus en Asia después de China, algunas comunidades han decidido tomar el asunto en sus propias manos (lavadas).

Y dado que el indonesio ama el horror: el folklore del archipiélago contiene cientos de cuentos de fantasmas y gouls, ¿qué mejor herramienta para mantener a las personas en el interior que ... FANTASMAS!

Un grupo de jóvenes en el pueblo de Kepuh, en el centro de Java, decidió reclutar fantasmas voluntarios para patrullar las calles, con la esperanza de que verlos enviara a cualquiera que se sintiera en casa para esconderse debajo de las sábanas.

Anjar Pancaningtyas, jefe de un grupo juvenil de la aldea que coordinó con la policía sobre la iniciativa no convencional, dijo a Reuters :

Con sus chales blancos y sus caras pintadas de blanco y negro, un Pocong sería algo aterrador para encontrar de noche. Estos "fantasmas de la mortaja" que representan las almas de los muertos, saltan de la tumba para advertir a las personas que el alma necesita ser liberada de la mortaja en la que fue enterrada.

Mientras que para algunos, la estrategia sobrenatural parecía estar funcionando bien. El residente Karno Supadmo dijo:

The cause varies, either the ghost just want to trick people, or you do something that are prohibited in certain area or you're provoking the ghost in that area

Black magic still exist too

You can pay some shaman/witch(?) to disturb the people you hate, it's a bad thing ofc