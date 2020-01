¡Impresionante avistamiento de Pie Grande en Estados Unidos!

Las imágenes que presuntamente muestran a Pie Grande caminando en un bosque de Estados Unidos han causado gran conmoción y asombro entre los internautas durante las últimas horas.

Fue durante este pasado miércoles que el Departamento de Transporte de Washington publicó unas impactantes fotografías que revelan el preciso momento en que el mítico personaje haría aparición ante las cámaras del sitio.

"No soy supersticioso pero...si miras cerca del árbol de la izquierda hay algo...bueno, les dejamos todo a ustedes", publicó la cuenta de WSDOT East en Twitter.

Por parte de los internautas, aprovecharon la ocasión para crear el #IBelieve, afirmando que realmente se trata de 'Big Foot'

Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious... just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something... might be Sasquatch... We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF