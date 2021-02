Imagen: Así se ve Texas desde el espacio en plena tormenta invernal

Se trata de la histórica tormenta invernal en Estados Unidos que ha afectado gran parte del país, también en el norte de México , razón que llevó a las autoridades a declarar estado de emergencia.

El fenómeno meteorológico que ocasionó bajas temperaturas, nieve y hielo es visible desde el espacio gracias a una imagen capturada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Para obtener la imagen, la NOAA utilizó tecnología GeoColor que permite crear fotografías visibles ante los ojos humanos, así los habitantes de la Tierra también pueden apreciar la tormenta desde el espacio.

Crazy satellite image of Texas yesterday



hope everyone is staying safe and warm



?? NOAA pic.twitter.com/lSYBuHeLci