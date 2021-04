Identifican al atacante en el Capitolio: Noah Green, seguidor de Nación Islam

El conductor del automóvil que arrolló a dos oficiales en las inmediaciones del Capitolio en Washington, fue identificado como Noah Green, de 25 años y oriundo de Indiana, de acuerdo a información de Fox News.

Green se identificaba en sus redes sociales como seguidor de Lucios Farrakhan, líder de la organización de culto Nación Islam, y el pasado 17 de marzo realizó una publicación en su Facebook, en la que revelaba que su situación, tanto emocional como física y económica era mala, y que solamente se aferraba a su fe.

El mensaje fue eliminado por Facebook una vez que se dio a conocer la existencia del mismo tras el ataque en el Capitolio.

(Imagen: NY Post)

De acuerdo al recuento de los hechos ofrecido por la policía de Washington, al rededor de la 1 pm de este miércoles, Green se dirigió al Capitolio y estampó su vehículo contra las barricadas de seguridad, hiriendo a dos policías en el acto.

Bajó de su autmóvil con un cuchillo y amenazó a los oficiales presentes; al negarse a bajar el arma e intentar atacar a los agentes, éstos abrieron fuego contra él.

Uno de los oficiales, identificado como William Evans, falleció al ser trasladado al hospital. "Billy" era un veterano con ocho años dentro de la Fuerza.

Statement on the Loss of USCP Colleague Officer William "Billy" Evans: