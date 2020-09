El huracán Teddy toma fuerza y Sally, degradada

Teddy, el NHC advirtió de que puede ser un huracán mayor (de categorías 3, 4 o 5) esta noche o mañana.

11 AM AST Hurricane #Teddy key messages. #Teddy has strengthened into a major hurricane, and interests in Bermuda should monitor forecast updates as the risk of impacts is increasing. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ke6McJhPb8