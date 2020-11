Huracán Iota aumenta a categoría 5 y se enfila hacia Centroamérica

Miami, EUA.- Iota, que la madrugada de este lunes se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría mayor, alcanzó esta mañana la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, mientras se aproxima a Centroamérica, donde se prevé toque tierra esta noche, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EUA.

En su boletín de las 15.00 GMT, el NHC informó que el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (160 m/h) cuando se acerca a Nicaragua y Honduras.



