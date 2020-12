Nuevo asalto a banco con toma de rehenes causa pánico en Cametá, Brasil

Brasil.- Ladrones de bancos fuertemente armados invadieron el miércoles la ciudad brasileña de Cametá, al día siguiente de que un grupo de delincuentes atacara otra ciudad mediana en el otro extremo del país, tomando como rehenes a vecinos del lugar mientras saqueaban un banco.

Más de 20 personas con rifles de asalto atacaron una oficina del estatal Banco de Brasil en la región amazónica, según el secretariado de seguridad pública del estado de Pará.

Videos difundidos en medios sociales mostraban una línea de unos doce rehenes que eran conducidos desde una plaza en Cametá, una población de unos 140,000 habitantes, mientras se oían disparos en la noche. Una comisaría fue atacada, según medios locales, lo que impidió a los agentes responder al robo.

Las autoridades no revelaron de inmediato el monto robado.

[VIDEO]??This Wednesday, more than 20 criminals armed with assault rifles robbed a Banco do Brasil bank branch in the city of Cameta in Brazil's north - just one day after a similar bank robbery in the south region. pic.twitter.com/wn5Aqyy8fn