Hombre hispano recibe brutal golpiza en el metro de Miami

Miami.- Un hombre hispano de 74 años fue golpeado brutalmente en el metro de Miami (EEUU) tan solo unos días después de que una pasajera colombiana sufriera una agresión similar, cuyo presunto autor fue detenido gracias a las cámaras de seguridad.

Eduardo Fernández tomó el domingo por la mañana el Metromover, un sistema de transporte totalmente automatizado que presta servicio en el centro de Miami de manera gratuita, para ir a su trabajo, pero acabó en un hospital debido a la golpiza que recibió de otro hombre.

El agredido logró salir del metro, que discurre en altura, bajar a la calle y caminar unos metros hasta que se desmayó y fue socorrido por los paramédicos.

En el hospital, donde permanece ingresado, le detectaron cuatro fracturas óseas y una hemorragia interna, según medios locales.

"Acá estoy, ya pasamos lo peor, creo", dijo Fernández, quien recuerda a su agresor como un hombre alto, afroamericano y tocado con un sombrero.

Manny Borrajo, familiar de Fernández, dijo que "fue una golpiza de odio porque no le robaron".

La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el autor de esta nueva agresión en un medio del transporte muy utilizado para moverse dentro del área financiera y el centro de la ciudad.

El hombre detenido por agredir a la colombiana Andrea Puerta y otros dos hispanos en el Metromover el 4 de septiembre, el negro Joshua King, de 25 años, fue localizado gracias a la grabación de las cámaras de seguridad.

