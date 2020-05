Hombre se disfraza de "La Parca" para acecha en las playas de Florida en protesta por la reapertura

Un abogado estadounidense comenzó a asistir a las playas de Florida disfrazado de "La Parca" para protestar contra su reapertura.

Daniel Uhlfelder, un abogado que vive en el condado de Walton, Florida, comenzó a recorrer su estado natal el viernes con su túnica negra y su guadaña para advertir a la gente que se quedara en casa.

Él cree que las playas han reabierto demasiado pronto y que representan un riesgo para la salud durante la pandemia.

En un tweet el viernes, el Sr. Uhlfelder dijo: "Hoy comencé a recorrer Florida como el Grim Reaper (La Parca) para recordar a los floridanos la importancia de que nos quedemos en casa y nos protejamos unos a otros. Este es solo el comienzo."

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE