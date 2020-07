Hombre de Londres sale a la calle sin ropa y con cubrebocas en los genitales

Reino Unido.- Un hombre se paseó el viernes por las calles del distrito comercial más popular del centro de Londres usando sólo una mascarilla para cubrir su desnudez, dejando a los transeúntes asombrados, divertidos y conmocionados.

Mientras el hombre caminaba despreocupadamente por Oxford Street, desnudo excepto por la máscara azul clara sobre su ingle, algunos tomaron fotos con sus teléfonos y otros simplemente miraron.

No estaba claro qué llevó a la persona a salir así, pero el uso de tapabocas se volvió obligatorio el viernes en las tiendas inglesas.

Un fotógrafo de Reuters tomó una foto del hombre desde una oficina sobre la calle.

