Hombre paralítico baila con su esposa el día de su boda con ayuda de sus amigos

Estos jóvenes demostraron que la amistad no tiene límites al ayudar a su amigo parapléjico a bailar con su esposa el día de su boda

Dicen que la amistad no tiene límites y muestra de ello son estos tres jóvenes.

En el 2009 Chance Veazey era un jugador de beisbol de la Universidad de Georgia en Estados Unidos que sufrió un accidente con su auto que lo paralizó de la cintura para abajo y terminó con su carrera deportiva.

A partir de este momento su vida cambió por completo. Su sueño de ser un gran beisbolista quedó truncado porque los doctores le dijeron que no volvería a caminar, pues su espalda y su médula espinal quedaron rotas.

Recuerda que dos días antes de su accidente había hecho un jonrón, pero nunca imaginó que sería el último.

Más tarde se graduó de la universidad, consiguió un trabajo, se enamoró y se casó.

Antes de que llegara el gran día había visto un video de un hombre en silla de ruedas que usaba correas en las piernas para bailar con su esposa, así que decidió hacer lo mismo con ayuda de sus dos mejores amigos.

Los tres practicaron. Y el gran momento quedó grabado por su tía el pasado 18 de enero de este año.

Entre los aplausos de su familia y seres queridos, Veazey de 29 años y su esposa Molly bailaron juntos la canción "Because You Loved Me" de Celine Dion. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y él la abrazó.

"Fue el mejor momento de mi vida. Me dio una sensación de orgullo y satisfacción que no pensé que fuera posible", contó Chance para CNN.