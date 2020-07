Un hombre dispara en un hotel en Miami-Beach para exigir distancia social

Florida.- Un hombre fue detenido y acusado de varios cargos por disparar cuatro veces un arma de fuego en la recepción de un hotel de Miami Beach con el fin de exigir que otras personas guardasen la distancia social exigida por la COVID-19.

Los disparos de advertencia hechos por Douglas Marks, de 29 años, en el interior del hotel Crystal Beach Suites este lunes no causaron daño a nadie, según un informe policial.

Marks, que llegó a recepción para registrarse, discutió en el vestíbulo del hotel con una turista y su hijo, provenientes de Nuevo México, a los que recriminó que no estaban guardando la distancia de seguridad de seis pies (casi dos metros) recomendada para evitar los contagios de la COVID-19.

En un momento dado le pidió a la recepcionista que llamara al 911 y posteriormente hizo "cuatro tiros de advertencia", según admitió en su declaración a la Policía tras ser detenido.

Marks enfrenta ahora dos acusaciones por asalto agravado con un arma mortal, exhibir un arma de fuego mientras se comete un delito y disparar un arma en público.

More: These are bullets blasted into the lobby floor of the Crystal Beach Suites Hotel inches from the front desk. @MiamiBeachPD say a man fired his gun in anger over a mother & son not social distancing. Douglas Marks, 47, was arrested for Agg assault w deadly weapon, etc. @wsvn pic.twitter.com/WKjZ6X5YxS