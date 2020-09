Señor le da nalgada a reportera durante una transmisión en vivo

Georgia.- Un hombre casado de 44 años de edad fue sentenciado a un año de libertad condicional y mil dólares de multa por haberle dado una palmada en los glúteos a una reportera durante un reportaje en vivo.

Los hechos ocurrieron durante un maratón conocido como Savannah Bride Run, en Georgia, Estados Unidos, donde la reportera Alex Bozarjian de 23 años realizaba un enlace en vivo para la WSAV-TV.

'Una bofetada en el trasero no consensuada puede parecer inofensiva para algunas personas. Otras personas irían tan lejos como para llamarlo halagador, pero obviamente ese es un patrón de pensamiento tóxico porque lo que hizo Callaway en ese puente valida la idea de que no merezco mi propio espacio personal '', dijo a la cadena. "También refuerza la creencia de que, como mujer, mi cuerpo no me pertenece".

En su defensa, el padre de familia afirmó que en realidad el no intentó darle una nalgada en el trasero, sino que quería darle una palmada en la espalda y se dio cuenta de lo que hizo hasta que vio el video. Como era de esperarse, el juez no le creyó.

Además de la multa y el año de libertad condicionada, el juez también le ordenó realizar 200 horas de servicio comunitario.

Ante la televisora en la que trabaja, la periodista confesó que se decidió a acudir a la audiencia en la corte para escuchar la disculpa del señor Thomas Callaway. De quien, espera que en el futuro se porte mejor.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo