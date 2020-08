Hombre armado toma como rehenes a varias personas en un banco de Havre, Francia

París.- Un hombre armado retiene este jueves a varias personas en el interior de un banco de la localidad francesa de Havre, en el noroeste del país.

La prefectura del departamento de Seine Maritime indicó en su cuenta de Twitter que había una "intervención" de las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad e invitó a los ciudadanos a evitar la zona y respetar el perímetro de seguridad.

Around 5 people have been taken hostage in a bank in #Havre , France . A security perimeter has been established. The suspect has made claims related to Palestine.pic.twitter.com/YjrbURmpwF