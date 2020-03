Hantavirus: la enfermedad que desata las 'alarmas' en China tras el Coronavirus

La gente alrededor del mundo sufre actualmente de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias, pero surge el temor por otro virus en China, que ya se cobró la vida de una persona, se trata del 'Hantavirus'.

De acuerdo con Global Times, una persona que viajaba en un autobús de Shantung a Yunnan (el suroeste de China), murió repentinamente durante el trayecto. Las pruebas dieron positivo de hantavirus.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW