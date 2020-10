Impresionante éxodo en París para librar el nuevo confinamiento por Covid-19

Francia.- Francia se convertirá a partir de la medianoche del viernes en el segundo país europeo, después de Irlanda, en aplicar un nuevo confinamiento, previsto para un mes aunque con más excepciones que en marzo, por lo que apela a la responsabilidad ciudadana para contener el virus.

"Vivimos una situación fuera de lo común. La solución está en manos de la ciudadanía", dijo hoy en rueda de prensa el primer ministro, Jean Castex, que insistió en que las medidas de protección son las más efectivas: limitar los contactos, respetar las distancias y llevar mascarillas, incluso dentro de las casas.

A través de redes sociales comenzaron a difundirse impresionantes imágenes del éxodo de habitantes en París que están provocando atascos de tráfico para escapar antes del toque de queda de las 9:00pm (hora local) y antes de que comience el nuevo confinamiento a la medianoche.

Los vehículos apenas se mueven en todas las direcciones que se alcanzan a ver en las imágenes difundidas. Muchos conductores impacientes insisten tocando el claxón para que los vehículos avancen.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl