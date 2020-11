Hombre negro muere tras recibir brutal golpiza a manos de guardias de un supermercado

Brasil.-Un hombre negro de cuarenta años murió el jueves víctima de una golpiza propinada por los guardias de seguridad de un supermercado en la ciudad brasileña de Porto Alegre (sur), justo en la víspera del Día Nacional de la Conciencia Negra, que se celebró el viernes para combatir el racismo.

El soldador Joao Alberto Silveira Freitas murió como consecuencia de los golpes recibidos por dos guardas de seguridad en las instalaciones de un supermercado de la red francesa Carrefour en la capital del estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, informaron las autoridades.

La Brigada Militar, como es conocida la Policía Militarizada de Río Grande do Sul, indicó que el incidente comenzó después de una discusión entre la víctima y una cajera, quien accionó a la seguridad del supermercado.

El hombre, que estaba en compañía de su esposa, fue retirado para las afueras del establecimiento donde recibió una fuerte paliza registrada por otros clientes y cuyos vídeos circularon en las redes sociales.

19 de novembro véspera do dia da consciência negra um homem negro é espancado até a morte no Carrefour.

João Alberto Silveira Freitas, morreu após ser espancado na porta do supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com informações da mídia local pic.twitter.com/RthCbA7vX6