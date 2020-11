Greta Thunberg trollea a Donald Trump mientras se juega su estadía en la Casa Blanca

Estocolmo.- La joven activista defensora de el medio ambiente, la sueca Greta Thunberg, virtualmente hizo que Donald Trump se tragara sus palabras debido a que le dio la vuelta a una tuit emitido por el actual presidente de Estados Unidos para burlarse de su actual situación en torno a las elecciones presidenciales donde está en juego su mandato.

Debido a que Trump tiene intenciones de llevarse las votaciones a los tribunales en caso de que Joe Biden salga victorioso, Greta le hizo la misma recomendación que el magnate dueño de Miss Universo le dedicó luego de que ella apareciera dando un discurso ante la ONU.

A excepción del nombre a quién va dirigido el mensaje, ambos tuits son idénticos. Sin embargo, pese al poco tiempo de haber sido publicado, el tuit de Greta Thunberg ya superó por mucho al del presidente de los Estados Unidos, pues mientras el de él fue retuiteado 49 mil veces en alrededor de un año, el de Greta actualmente cuenta con más de 426 mil retuits en tan solo unas horas.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE