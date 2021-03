Greg Abbott responde a Biden: 'su administración es la que expone a los texanos al Covid'

Luego de que Greg Abbott, gobernador de Texas, levantara las restricciones sobre el uso de cubrebocas en el estado, además de anunciar que los negocios de comida pueden operar al 100% de su capacidad, el presidente de Estados Unidos acusó que dichas medidas son "neandertales" y peligrosas.

Joe Biden calificó de "error" e insultó a Abbott señalando que tiene un "pensamiento neandertal".

Sin embargo, Abbott no se quedó de brazos cruzados ante las críticas del demócrata y respondió a través de su cuenta de Twitter con cifras que respaldan su decisión.

Today...Texas has the lowest COVID hospitalizations since October 24th.



The positivity rate is the lowest since October 14th--and has steadily declined for 2 straight months.



We gave a daily record of vaccinations: 229,490.



In the last week we gave 1,220,577 vaccine shots.