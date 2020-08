Beirut es azotado por fuerte explosión con enorme onda expansiva; Aquí las impactantes imágenes

Beirut.- Durante esta mañana, una fuerte explosión se registró en el puerto de Beirut, dejando a miles de personas desconcertadas y causando incontables daños materiales en la ciudad libanesa.

Por el momento, informes de diversos medios de prensa internacional, entre ellos la CNN establecen que la explosión tomó lugar en un almacén de artefactos pirotécnicos, la cual estaba situada cerca de la costa de la capital de Líbano.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o