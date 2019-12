Gracias a diseño de camiseta se recaudan más de 950 mil dólares

La Universidad de Tennessee (UT) recaudó 952.101 dólares para la organización contra el acoso escolar "STOMP Out Bullying", gracias al diseño creado por un alumno del colegio de educación primaria Altamonte Springs, situado al norte de Orlando (Florida).

De acuerdo con un comunicado de UT fechado el miércoles, la historia comenzó el pasado mes de septiembre cuando el centro floridano animó a sus alumnos a que se vistieran con los colores de alguna universidad, y uno de ellos quiso representar a UT.

Al no tener ninguna camiseta oficial, decidió crear su propio modelo con un folio en el que dibujó las iniciales de este centro de estudios superiores.

Después de la comida, el niño de cuarto grado, cuya identidad no ha trascendido, volvió a clase llorando porque unas compañeras se habían burlado del cartel que había pegado al pecho de su camiseta.

Debido a la situación, una de sus profesoras decidió compartir su historia en Facebook para que la Universidad de Tennessee lo viera y "planeara algo especial para él".

A los pocos días de que la historia se hiciera viral en la red social, el centro de altos estudios envió al niño un gran paquete con ropa, cuadernos y equipamiento de la propia universidad, pero eso solo fue el principio.

La UT creó su propia versión imitando el modelo del niño y vendió 112.715 unidades en tres meses, cuyos beneficios se donaron a la organización sin ánimo de lucro "STOMP Out Bullyihttps://www.stompoutbullying.org/ng" para luchar contra el acoso escolar.

Además, la universidad ofreció al niño una beca de cuatro años para cubrir costes de matrícula en caso de que decida inscribirse y cumpla los requisitos de admisión. Su primer curso, según se indicó, comenzaría en 2032.

"Estamos orgulloso de él, de su familia y de los miles de personas que demostraron que ser voluntario es especial, ya que lideramos, actuamos y servimos a otros. La respuesta a este mensaje de gratitud servirá a una gran causa para los años futuros", señaló la decana de la universidad, Donde Plowman.

En su cuenta de Twitter, la UT agradeció a todo el que quiso participar en la iniciativa y especialmente al pequeño que lo empezó todo.

ICYMI: Earlier this fall, a young fan created his own T-shirt to show his love for the #Vols . Catch up on what happened next: https://t.co/1ktaVaUAgt .

Vol Nation, you united around a #FutureVol who created his own UT shirt. And now we are thrilled to offer him a spot in the Class of 2032 and a four-year scholarship.???? https://t.co/TjviKrMtLF