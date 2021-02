Gobernador de Texas culpa a la energía eólica y solar por los apagones

Mientras millones de personas siguen sin luz en Texas, el gobernador del estado, Greg Abbot, culpó a las turbinas de viento congeladas y al plan de lucha contra el cambio climático (Green New Deal) por los cortes eléctricos durante la tormenta invernal.

El gobernador texano señaló que la situación "simplemente" deja entre ver que los combustibles fósiles son necesarios , discriminando al plan de lucha contra el cambio climático que introdujo al Congreso la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Sin embargo, la principal falla, que ocasionó los apagones en Texas, ocurrió en los sistemas de generación de energía que utilizan carbón, incluso en aquellos de energía nuclear, indicó el operador de la red eléctrica estatal, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT).

En tanto, usuarios de redes sociales difundieron videos que muestran turbinas de viento, en distintas partes del mundo, funcionando sin mayor problema a pesar de las gélidas temperaturas, como es el caso en Canadá, con la finalidad de demostrar que el mandatario texano se equivoca al responsabilizar a las fuentes de energía eólica y solar.

Texas, I don't think it's the Wind Turbines.

They work fine in Canada.#TexasBlackout pic.twitter.com/K5GxgoFjco