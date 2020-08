¡Terror en al aire! Tres globos aerostáticos se estrellan en EUA; hay 20 lesionados

Estados Unidos.- Momentos de terror vivieron los paseantes de tres globos aerostáticos, después de que se estrellaran en el suelo.

Los globos se estrellaron en el destino turístico de Wyoming en Estados Unidos.

De acuerdo con el sheriff del condado de Teto, Matt Carr, los globos no chocaron entre sí, pero si cayeron con fuerza por separado cerca de Jackson Hole.

As many as 20 people were injured when three hot air balloons crashed in Wyoming, officials say.



According to an FAA spokesperson, each balloon "landed hard under unknown circumstances" shortly in Teton Village, near Jackson in western Wyoming. https://t.co/gjbWCqib5O pic.twitter.com/4hhBbrxl3n