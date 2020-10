Ghislaine Maxwell niega orgías con menores y dice que Clinton no fue a la Isla

La millonaria Ghislaine Maxwell afirmó bajo juramento que no hubo orgías con menores en la Isla y que Bill Clinton nunca fue a visitarla

Estados Unidos.- Ghislaine Maxwell admitió que tuvo una relación íntima con Jeffrey Epstein en una declaración explosiva de 2016 publicada hoy, pero se negó a hablar sobre su vida sexual mientras esquivaba preguntas sobre orgías, niñas menores de edad y el príncipe Andrew.

El documento de 418 páginas fue publicado el jueves por la mañana después de que los abogados de Maxwell lucharon con uñas y dientes para mantener la deposición en privado. Se deriva de una demanda por difamación presentada contra Maxwell por la acusadora de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

En el transcurso de la acalorada declaración, Maxwell arremetió repetidamente contra los abogados de Giuffre, trató de oponerse al interrogatorio y en un momento golpeó la mesa con el puño.

Después del ataque, comentó: 'Podemos ser claros, no amenacé a nadie'.

Niega acusaciones sobre pedofilia en la Isla Epstein

El combativo Maxwell negó continuamente todas las irregularidades. Se negó a responder preguntas sobre su vida sexual con Epstein, negó haber participado en orgías y rechazó preguntas sobre niñas menores de edad, incluida una de 13 años, que estaban en la casa de Epstein.

La mujer de 58 años se puso nerviosa y se negó a responder una simple pregunta sobre si creía que era psicológicamente dañino para un adulto tener relaciones sexuales con un menor.

'¿Que me estas preguntando? No sé lo que estás preguntando ', respondió Maxwell. "Esto no tiene nada que ver con Virginia Roberts".

Ella negó haber tomado fotos desnudas de las víctimas de Epstein, pero insistió en que cada foto que tomó fue por solicitud y habrían sido 'fotos de revistas de tipo convencional' que 'podrían haber sido muy felices y se esperaba que se exhibieran en la repisa de la chimenea de sus padres o en los abuelos' repisa de la chimenea '.

El presidente Bill Clinton y el príncipe Andrew de Gran Bretaña también fueron mencionados durante la conversación que duró horas, y Maxwell negó profusamente que Clinton había estado en la isla del 'pedo' de Epstein.

También eludió preguntas sobre la afirmación de Giuffre de que el príncipe Andrew usó una marioneta de Spitting Image para manosearla en la casa de Epstein en Nueva York. Giuffre ha afirmado que recibió instrucciones de tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew varias veces, afirma que él lo negó con vehemencia.

Presunto video al interior de la casa de Jefrey Epstein en la 'Isla de la Pedofilia'