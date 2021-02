Ghana, el primer país en recibir la vacuna Covax

El país africano recibió este miércoles 600 000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se produjo en la India y tiene como principal motor ayudar a los países pobres que no han podido adquirir contratos con farmacéuticas que se encuentran distribuyendo varias vacunas en todo el mundo.

This morning, #Ghana made history as the first country to receive COVID-19 vaccines through COVAX.



It's the first of many shipments @UNICEF will help deliver with @WHO, @GAVI and @CEPIvaccines. pic.twitter.com/dbHLMO9QHb