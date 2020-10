Mujer se hace viral por la forma en que celebró al conseguir trabajo

ATLANTA, GEORGIA.- La reacción de una joven mujer al ser contratada se volvió viral en redes sociales horas después de que compartieran las imágenes donde se le bailando en el estacionamiento y que fueron captadas por cámaras de seguridad.

La protagonista del video fue identificada como Kayallah Jones, a quien se le ve saliendo de un restaurante después de una entrevista de trabajo para el puesto de camarera. Se detiene en el estacionamiento y rápidamente se pone a bailar para celebrar.

Pero lo que no sabía la joven era de que la Dakara Spence, quien será su nueva jefe y quien le realizó la entrevista, estaba viendo todo a través de la cámara de seguridad.

