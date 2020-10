Francia vuelve a confinarse a partir del viernes

París, Francia.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un nuevo confinamiento nacional, de un mes y menos estricto que el impuesto en marzo, para intentar frenar la expansión de la pandemia de coronavirus en el país.

Hace falta dar "un frenazo brutal a los contagios" para evitar el colapso de los hospitales, afirmó en una declaración televisada a la nación.

El mandatario precisó que esta nueva restricción se aplicará a partir de la medianoche del jueves al viernes, "como mínimo" hasta el próximo 1 de diciembre, y pidió la responsabilidad de todos para ralentizar esta segunda ola, que advirtió de que será "más dura y mortífera que la primera".

"El virus circula por Francia a una velocidad que incluso las previsiones más pesimistas no habían anticipado. (...) Hay que reconocer que, como todos nuestros vecinos, estamos desbordados por la aceleración repentina de la epidemia", reconoció Macron en su intervención en horario de máxima audiencia.

Macron detalló que las escuelas seguirán abiertas y se generalizará de nuevo el teletrabajo y las visitas a residencias de ancianos y centros de dependencia estarán autorizadas.

"Las fábricas, las explotaciones agrícolas y las obras públicas seguirán funcionando. La economía no debe pararse ni hundirse", afirmó. Entre los comercios y establecimientos "no esenciales" que deberán cerrar están incluidos los bares y los restaurantes.

Macron destacó que las fronteras interiores de Francia en el espacio europeo seguirán abiertas "y, salvo excepción, las exteriores se mantendrán cerradas", aunque los franceses en el extranjero podrán volver al país y se efectuarán test rápidos a todos los viajeros que lleguen al país.

El Ejecutivo francés evaluará cada 15 días la evolución de la epidemia y decidirá en caso necesario sobre la aplicación de nuevas restricciones o, si la situación mejora, el levantamiento de algunos controles. EFE

MEDIDAS MÁS FLEXIBLES

Este nuevo confinamiento será más flexible que el impuesto en marzo: las escuelas permanecerán abiertas, el teletrabajo se generalizará en la medida de lo posible, se prohibirán las reuniones privadas y en el espacio público, y solo se podrá salir de casa para ir a trabajar, acudir a una cita médica, asistir a un familiar, hacer compras de primera necesidad o hacer deporte en los alrededores del domicilio, siempre que se presente una declaración por escrito de las causas de la salida.

Tampoco se permitirán los traslados entre regiones, a excepción de este fin de semana para que las personas que se encuentran de vacaciones escolares puedan regresar a sus hogares.

Sí se podrá viajar a otros países del espacio europeo pues, al contrario que en marzo, las fronteras internas de la UE permanecerán abiertas, mientras que las exteriores se cerrarán. Eso sí, se harán pruebas de diagnóstico a todos los viajeros que lleguen a Francia.

Bares, restaurantes y comercios permanecerán cerrados aunque, en función de la evolución del virus, dentro de quince días se volverá a evaluar esta medida para ver si posible reabrir ciertos comercios, en un período marcado por las compras navideñas.

En su discurso de veinte minutos, Macron se mostró pedagógico e insistió en que su voluntad es proteger el sistema sanitario, a los más frágiles y a los hogares más modestos, que se ven afectados "por el virus y por las consecuencias económicas de la crisis".

"No hay economía próspera en una situación sanitaria degradada, ni un sistema de sanidad eficaz sin un sistema económico sano. Pero no hay nada más importante que la vida humana", dijo Macron, que indicó que, pese a las críticas por no haber reforzado los hospitales, las camas de ucis se han ampliado a 6,000 y van a llegar a las 10,000.

Macron defendió que, si no se pone "un freno brutal" a los contagios, los "hospitales quedarán saturados", "los médicos tendrán que elegir entre un paciente con Covid o uno de un accidente de carretera". "Eso es inaceptable para los valores de Francia", afirmó.

Finalmente, colegios e institutos permanecerán abiertos aunque las universidades y escuelas superiores deberán recurrir a la enseñanza a distancia.

Permanecerán también abiertos los edificios públicos, los cementerios, continuarán la construcción, la agricultura y la industria. En resumen, aquellas actividades que no están en contacto con el público. "La economía no debe pararse ni hundirse", recalcó Macron.

El objetivo de este nuevo confinamiento es pasar de la media actual de 40,000 contagios diarios de coronavirus a los 5,000, ralentizar el ritmo de entrada en hospitales y multiplicar las plataformas de detección de casos con el uso de test de rápidos de antígenos.

"Esto debería permitirnos aguantar hasta que haya vacuna, según los expertos, el próximo verano", indicó el jefe del Estado galo.

Francia se suma así a las restricciones estrictas aplicadas en Irlanda, más radicales que las anunciadas este mismo miércoles en Alemania, que cerrará bares, restaurantes y gimnasios, como hizo París a principios de octubre.

El confinamiento llega tras superar reiteradamente los récords de contagios diarios de coronavirus, que el domingo alcanzaron su tope desde abril con 52,010 positivos confirmados en un nuevo día. El Gobierno estima que en realidad hay entre 80,000 y 100,000 diarios.

Las ucis de los hospitales del país están en un 58 % ocupadas por pacientes covid-19, con 18,000 hospitalizados y cerca de 3,000 enfermos graves en ucis.