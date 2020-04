Firma alemana prueba posible vacuna BNT162 contra coronavirus

Los 12 participantes en el ensayo clínico que se realiza en Alemania recibieron dosis de la posible vacuna BNT162 desde el 23 de abril, explicó BioNTech, que trabaja con la estadounidense Pfizer.

What a special moment! The first participant was dosed with our #COVID-19 vaccine candidate BNT162. Furthermore, the first cohort of 12 study participants in our Phase 1/2 trial has been successfully completed. pic.twitter.com/T261AmrfS4