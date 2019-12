Fincan cargos a Trump para juicio político y él dice: 'no tengo miedo'

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes dio a conocer ayer los cargos que enfrentaría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un probable juicio político.

El comité aprobó los artículos de ´impeachment´ relacionados con obstrucción del Congreso y abuso de poder y éstos deberán pasar al Pleno de la Cámara baja estadounidense para su votación, la cual sería la próxima semana.

Ante ello, Trump manifestó no tener miedo "a un juicio largo" y arremetió contra los demócratas en Twitter.

"¡No es justo que me acusen cuando no he hecho absolutamente nada malo! La izquierda radical no hace nada. Los demócratas se han convertido en el Partido del Odio", declaró el mandatario.

Trump, quien podría ser el tercer presidente en ser enjuiciado, es acusado de abuso de poder por presiones a Ucrania para investigar al demócrata Joe Biden y de obstaculizar al Congreso.