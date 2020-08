¿Cuándo y cómo será el fin del universo? Científico asegura tener la respuesta

ESTADOS UNIDOS.- Si existe un principio del universo como tal, los investigadores lo suelen llamar como un gran estallido, un "Big Bang", también debería de haber un final. La nueva investigación del físico teórico Matt Caplan, de la Universidad Estatal de Illinois, que ha sido aceptada para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, deduce cuándo y cómo se producirá el fin del universo.

Cuenta que a través del tranquilo y oscuro final del universo, podría haber fuegos artificiales silenciosos mientras las estrellas que nunca debieron explotar se convierten en espectaculares supernovas.

A medida que llegue a su fin, el universo será irreconocible de cómo es hoy, y es casi seguro que la humanidad habrá llegado a su fin mucho antes. El cosmos estará casi completamente oscuro, lleno de agujeros negros y estrellas quemadas.

Pero no hay que alarmarse, el científico señaló que esto es posible que ocurra en un futuro muy lejano: “En años, sería como decir la palabra 'billón' casi cien veces", aseguró.

Pero en medio de esa oscuridad estarán las "enanas negras", las estrellas en las que se centra su nuevo trabajo. Hoy en día, las estrellas más pequeñas que no pueden explotar en una supernova se reducen a enanas blancas, cambiando los billones de años que quedan antes de que el universo se extinga.

“Las estrellas de menos de 10 veces la masa del sol no tienen la gravedad o la densidad para producir hierro en sus núcleos como lo hacen las estrellas masivas, por lo que no pueden explotar en una supernova en este momento”, dijo Caplan. "A medida que las enanas blancas se enfríen durante los próximos billones de años, se volverán más tenues, eventualmente se congelarán y se convertirán en estrellas 'enanas negras' que ya no brillan".