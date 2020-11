Preparan el funeral de su familiar 'fallecido' por Covid y lo encuentran desayunando

Italia.- Una familia italiana vivió momentos de dolor y alivio en un mismo día cuando los médicos les informaron del fallecimiento de su familiar a causa del Covid-19, pero lo encontraron más tarde vivo y desayunando.

Los hechos se registraron en la localidad de Sora, en la región de Lacio, cuando los médicos de un hospital regional comunicaron a la familia de un paciente de la tercera edad que estaba internado por Covid-19, que este había fallecido.

Con el dolor que la pérdida de un ser querido representa, los familiares comenzaron con los trámites para un funeral virtual, ya que debido a que era paciente Covid, no les permitieron reconocer el cuerpo.

Cuando los familiares recibieron las imágenes por parte de la funeraria del cadáver vestido y en el féretro, el aspecto de su ser querido lucía diferente, pero lo pasaron por alto. Cuando estos acudieron al hospital para unos últimos trámites y antes del funeral, se toparon con una desconcertante sorpresa: Su familiar estaba ¡vivo!

El paciente no estaba muerto, estaba desayunando dentro de una de las habitaciones del hospital.

"Nadie se había dado cuenta de que la víctima no era mi suegro y no sabemos quién es ese pobre viejo. Hemos estado corriendo desde anoche. No es posible ", dijo la nuera del hombre que dieron por muerto.

Los familiares exigieron una explicación a la administración del hospital por los momentos que tuvieron que pasar tras la noticia de su familiar muerto.

Por su parte, autoridades del hospital ofrecieron disculpas a los familiares por la confusión, pero hasta el momento no han logrado identificar al paciente fallecido.