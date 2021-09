Remanentes de 'Ida' fueron mortales; fallecen 46 tras lluvias históricas

Nueva York.-Los habitantes de la Costa Este de Estados Unidos enfrentaron ayer una cruda realidad: los remanentes del huracán Ida les dejaron un creciente número de muertos –ayer eran 46–, muchas de sus ciudades y poblados devastados, estaciones del Metro de Nueva York inundadas, ríos desbordados, sótanos anegados y autopistas y bulevares convertidos en canales, con decenas de automóviles en el fondo.

Esta región había recibido advertencias sobre la posibilidad de inundaciones repentinas, pero no se preparó para un impacto tan fuerte; la tormenta dejó al menos 46 muertos de Maryland a Connecticut entre la noche del miércoles y la mañana de ayer.

Por lo menos 13 víctimas perdieron la vida en la ciudad de Nueva York, anunció la policía, una de ellas dentro de un vehículo y 11 en apartamentos inundados en sótanos, los cuales suelen ser viviendas relativamente costeables en una de las ciudades más caras del país. Se reportaron tres decesos en el condado Westchester, en los suburbios de la ciudad de Nueva York.

Otras cinco personas murieron en Pensilvania, incluyendo una a la que le cayó un árbol encima y otra que se ahogó dentro de su vehículo después de ayudar a su esposa a escapar, según las autoridades. Un sargento de la policía estatal de Connecticut falleció luego de que su patrulla fuera arrastrada por la corriente. También se reportó un deceso en Maryland.

Además de los 835 pasajeros rescatados, la policía rescató a 69 personas del agua e hizo otros 166 rescates.

El Centro Nacional de Huracanes había advertido desde el martes la posibilidad de "inundaciones súbitas significativas y peligrosas", así como desbordamiento de ríos, en la región central de la Costa Este.

Pero ni la población ni las autoridades de los estados costeros pudieron evitar la tragedia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró ayer que ordenará una evaluación completa de lo que pasó la noche del miércoles en el estado y qué fue lo que llevó a la lenta respuesta de la ciudad ante la tormenta Ida.

"Quiero saber quién sabía qué, cuándo, y qué podría haberse hecho de forma diferente, porque los neoyorquinos merecen saber qué estamos haciendo los funcionarios para aprender de este evento y asegurarnos de que no sucede de nuevo", dijo Hochul.

La funcionaria declaró que ha sido desgarrador ver el impacto de los remanentes del huracán Ida y sus consecuencias fatales en la ciudad.

"Ha sido un día duro para los neoyorquinos, no sólo para lidiar con el tiempo, sino para despertar y saber que hemos perdido a algunos de nuestros conciudadanos simplemente porque no pudieron salir de sus coches, no pudieron salir de sus casas", dijo Hochul a CNN anoche