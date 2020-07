Joven fallece desangrado tras extracción de muela del juicio

China.- Un joven de 26 años de edad falleció desangrado a días después de haberse ido a realizar una cirugía para la extracción de una de sus muelas del juicio.

El hoy occiso fue identificado como Liu Gofan quien a 5 días de someterse a la extracción de su muela aún seguía sangrando, posteriormente, tras publicar una pregunta en la red social Zhihu, acudió a una clínica para que le realizaran una sutura.

Sin embargo, aquello no fue suficiente para contener el sangrado y tan solo 4 días después falleció desangrado en el área de cuidados intensivos de un hospital en la provincia de Hunan.

Tras realizarle una autopsia, se estableció que el paciente falleció de una sepsis y una hernia en el cerebro causadas por una hemorragia cerebral.

"Él incluso se reía conmigo diciendo: 'estoy sangrando tanto que creo que me voy a morir... No se te olvide pagar mi hipoteca cuando me vaya", bromeaba con su hermana.