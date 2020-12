Explota prototipo del SpaceX durante aterrizaje

El proyecto Starship, de Elon Musk, sufrió un inesperado accidente, el prototipo SN8 fue sometido a un rápido evento de desmontaje no programado, mientras intentaba aterrizar, lo cual provoco que explotara.

Por fortuna la aeronave no estaba tripulada y realizaba una prueba de vuelo a unos 40 mil pies de altura.

A pesar de los inconvenientes, el magnate felicitó al equipo de SpaceX, al tiempo que explicó los motivos de la explosión.

Por otra parte, en una declaración publicada en su sitio web antes del lanzamiento, SpaceX advirtió que incluso si se producía un choque o una explosión, eso no sería necesariamente un fracaso para este vuelo.

"Con una prueba como esta, el éxito no se mide por la consecución de objetivos específicos, sino por cuánto podemos aprender, lo que informará y mejorará la probabilidad de éxito en el futuro, a medida que SpaceX avanza rápidamente en el desarrollo de Starship"

