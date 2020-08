La Torre Eiffel apaga sus luces en homenaje a las víctimas de la explosión en Beirut

París.- París homenajeará este miércoles a las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut con un apagón simbólico de las luces de la Torre Eiffel a medianoche, anunció la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo.

El emblemático monumento enciende cada noche su alumbrado dorado y cada hora resplandece con destellos durante cinco minutos, que en condiciones normales finalizan a la 01:00 hora local (23.00 GMT).

???? Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit ??????



???? To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight ?????? pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ