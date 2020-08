¡Aterrador! Novios fueron sorprendidos por la explosión de Beirut en plena sesión de fotos

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Tras las fuertes explosiones ocurridas en Beirut , Libano, el pasado 4 de agosto que dejó más de 150 muertos y más de 5 mil heridos, continúan apareciendo imágenes dramáticas en que la onda de choque golpeó a miles de personas.

Hace días se viralizaron unas imágenes donde se puede observar a una novia, identificada como Israa Seblani, en plena sesión fotográfica justo cuando ocurrió la violenta explosión.

This is insane.



A bride taking wedding photos as the explosion happens in Beirut.



And she´s one of the lucky ones, fortunate to survive.



(video by Mahmoud Nakib) pic.twitter.com/1zpE7YcB7M