Expertos coinciden en que no hace falta vacunar para reabrir escuelas

En medio de los debates sobre la reapertura de las escuelas alrededor del mundo, especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas coinciden en que no hace falta vacunar para reabrir los centros educativos.

175 expertos en pediatría enfocados en salud pública estuvieron de acuerdo en que es seguro abrir las primarias a tiempo completo en establecimientos escolares, informó el New York Times (NYT).

El diario estadounidense señaló que, en una encuesta realizada a dichos especialistas, se afirmó en que la medida también podría aplicarse en comunidades donde hay infecciones generalizadas de Covid-19.

Asimismo, se hizo énfasis en que lo más importante a nivel mundial es el uso de cubrebocas, distanciamiento físico, ventilación adecuada y evitar actividades grupales numerosas; cumpliendo con estos protocolos se puede tener un regreso a las aulas seguro.

Los expertos fueron encuestados por The New York Times la primera semana de febrero. De acuerdo con varias métricas, entre el 48 y el 72 por ciento dijeron que la extensión de la propagación del virus en una comunidad no es un indicador importante si las escuelas deberían estar abiertas.