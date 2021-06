Exigen renuncia del Dr. Fauci y que comience una investigación en su contra

El senador por Missouri Josh Hawley, se manifestó respecto a las recientes filtraciones de correos electrónicos en las que se exhibe que el doctor Anthony Fauci tenía conocimiento del muy probable origen artificial del Covid-19.

En su cuenta de Twitter, Hawley aseguró que el asesor médico de la Casa Blanca y principal responsable del combate a la pandemia en Estados Unidos debe renunciar y que se le debe iniciar un proceso por posible encubrimiento.

The public deserves to know if persons within the US govt tried to stop a full investigation into #COVID origins, as recently reported. And Congress must also find out to what extent Fauci´s NIAID was involved in financing research at the Wuhan Institute of Virology