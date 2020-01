Evidencia de la fiscalía de EUA liga a Genaro García Luna con Cártel de los Beltrán Leyva

Entre las funciones del exsecretario de Seguridad de México estaba el supervisar la Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal entrenada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Esa unidad era dirigida por Iván Reyes Arzate, apodado como ´La reina´, quien cumple una condena en Chicago por pasar información al Cártel de los Beltrán Leyva.

#BREAKING: US prosecutors link Genaro Garcia Luna to Ivan Reyes Arzate, a member of an elite Mexican police unit specially vetted by the DEA.



Reyes Arzate is accused of leaking secrets to Beltran-Leyva Organization "for at least hundreds of thousands of dollars of bribes" pic.twitter.com/3P6r7Mj5X5