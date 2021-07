Evacuan a primera dama de Haití a Miami, Florida tras asesinato de su esposo

Haití.- A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la agencia de noticias de origen francés AFP, confirmó que las autoridades haitianas evacuarán a la primera dama y viuda del recién asesinado presidente de Haití Jovenel Moïse.

De acuerdo con el breve informe de AFP, la primera dama Martine Moïse será llevada a resguardarse a la ciudad de Miami, Florida.

#BREAKING Haiti first lady to be evacuated to Miami after attack, says Haiti envoy to US pic.twitter.com/1J5xiOmjps