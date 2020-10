Exdiplomático de EUA habría drogado y violado a 24 mujeres en México

San Diego.- Un extrabajador de la embajada de Estados Unidos en México es sospechoso de drogar y agredir sexualmente a 24 mujeres, tomándoles video a muchas de ellas mientras estaban inconscientes, según fiscales federales.

Brian Jeffrey Raymond fue arrestado este mes en San Diego, adonde se mudó después de dejar su trabajo en junio. Fue acusado en un caso por una supuesta agresión el 31 de mayo, y la fiscalía indicó que anticipan cargos adicionales relacionados con otras 23 mujeres.

El FBI inició una investigación después de que la policía mexicana respondió a una llamada ese día y encontró a una mujer desnuda y gritando desde el balcón de un apartamento alquilado por la embajada en la Ciudad de México.

Los investigadores hallaron más de 400 fotografías y videos en la cuenta de Raymond en iCloud, en los que parece estar grabando a mujeres inconscientes, según documentos de la corte.

Los fiscales señalan que ahora tienen evidencia para presentar cargos sobre las otras 23 supuestas víctimas.

Raymond ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante 23 años en varios países, según documentos de la corte. La fiscalía no especificó el cargo que ocupó en México y se limitó a decir que trabajaba para una agencia del gobierno federal en la embajada.

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que Raymond se desempeñaba como primer secretario de la embajada de Estados Unidos, un puesto diplomático de nivel intermedio.

Las autoridades mexicanas colaboraron con sus contrapartes estadounidenses en la investigación que derivó en el arresto de Raymond "a fin de llevar a la justicia el caso de una potencial serie de abusos sexuales en ambos países", dijo Velasco en un comunicado.

Raymond no ha hecho una declaración de inocencia y su abogado no respondió de inmediato a mensajes telefónicos ni a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios. The Daily Beast fue el primer medio en reportar sobre los cargos.

Ni la embajada ni funcionarios del Departamento de Estado aceptaron comentar al respecto.

Raymond dejó su trabajo a mediados de junio después de ser interrogado sobre el incidente del 31 de mayo y de que le incautaran sus teléfonos celulares y su laptop, de acuerdo con documentos de la corte.

La policía mexicana reportó haber encontrado a "una mujer desnuda e histérica que gritaba desesperadamente por ayuda desde el balcón del acusado", según los fiscales. Raymond había estado viviendo allí desde agosto de 2018.

La víctima dijo a los investigadores que no tenía idea de que Raymond la estuviera grabando y que le había bajado el sostén para exponer sus senos.

Se descubrió que había otras 23 víctimas después de que los investigadores encontraron cientos de fotos y videos, según documentos de la corte.

En caso de ser declarado culpable, Raymond podría enfrentar una sentencia máxima de hasta 20 años en prisión.

Con dominio del español y el mandarín, aparentemente Raymond "llevaba una vida ejemplar", según la fiscalía.

"El hecho de que muchas de las víctimas en el caso del acusado no estuvieran al tanto de su comportamiento hasta que se les mostraron los videos y las fotografías que les tomaron mientras estaban inconscientes es una evidencia de su capacidad única para mostrar un rostro muy distinto en público", señalaron los fiscales en documentos presentados ante la corte.

Raymond siguió encontrándose con mujeres hasta septiembre de este año en San Diego, según documentos de la corte.

Continúa detenido en San Diego, aunque su caso será transferido a Washington. Su audiencia preliminar se aplazó hasta el 14 de diciembre debido a que la pandemia del coronavirus ha impedido que su nuevo abogado defensor viaje a reunirse con él.