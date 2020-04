EUA confirma que T-MEC entra en vigor el 1 de julio

Estados Unidos.- Robert Lighthizer, representante comercial de EUA, notificó que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos en virtud del tratado comercial T-MEC, por lo que éste entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2020.

Después de esa notificación al Congreso, Estados Unidos se convertirá en el tercer país en notificar a las otras Partes del cumplimiento de sus procedimientos internos para implementar el Tratado, siendo el último paso necesario para que el T-MEC entre en vigor.

USMCA To Enter Into Force July 1 After United States Takes Final Procedural Steps For Implementation