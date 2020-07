EUA cancelará visas a estudiantes extranjeros cuyas clases sean en línea por la pandemia

Washington, EUA.- Alumnos extranjeros que cursan estudios en EUA podrían verse obligados a salir del país si sus centros dan únicamente clases en línea y no presenciales, según un anuncio de las autoridades de inmigración.

Como en multitud de países, la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos centros en todo EUA a suspender las clases presenciales y a llevarlas a cabo exclusivamente en línea.

En este contexto, las autoridades migratorias estadounidenses apuntan que el Departamento de Estado no concederá visas a estudiantes matriculados en centros o programas que sean completamente en línea.

El resultado, igualmente, sería que estudiantes ya matriculados en estudios que se llevan a cabo en remoto y no presencialmente pueden verse forzados a salir del país, lo que afectaría a miles de jóvenes.

"Estudiantes con visas de no inmigrantes F-1 y M-1 que estén enrolados en escuelas que operen completamente en forma online no podrán cumplir su carga requerida de clase de esta forma y permanecer en los Estados Unidos", indicó la oficina gubernamental en un comunicado.

De acuerdo a las legislación vigente, quienes tienen una visa F-1 realizan estudios académicos mientras que los que poseen una M-1 realizan estudios vocacionales.

De ese modo, los estudiantes que quieran permanecer en EUA deberían buscar alternativas que incluyan la matriculación en programas que se impartan de modo presencial.

Muchas universidades y centros de enseñanza no retomarán las clases presenciales cuando comience el próximo curso lectivo en septiembre, en momentos en que todavía no hay vacuna contra la COVID-19 y los casos están en alza por un aumento de los contagios en el sur y el oeste del país. Perro muchas otras instituciones aún no han dejado de claro cómo continuarán la enseñanza.

El modelo mixto de clases presenciales y a distancia está creciendo como opción viable para las universidades, aunque otras, como Harvad, ya anunciaron que todas sus clases serán online.

Harvard especificó además que permitirá que el 40% de sus estudiantes de grado retornen al campus, a pesar de que la instrucción no será presencial.

Se calcula que había más de un millón de estudiantes internacionales en Estados Unidos en el año lectivo 2018-2019, de acuerdo al Instituto de Educación Internacional (IIE).

La mayor parte de estos estudiantes internacionales provenian de China, seguido por India, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá.

